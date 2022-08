Catherine AMBROSI

Mon profil plus complet à fr.linkedin.com/in/catherineambrosi/



“L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès.”



Plus de 15 ans au sein d’entreprises internationales ou multiculturelles, à des postes en marketing/communication, m’ont permis d'être confrontée à de nombreuses situations de la vie en entreprise : travail en équipe, management, restructuration/nouveau projet d’entreprise, gestion des conflits, amélioration de la communication tant externe qu’interne…



Depuis j’accompagne des hommes et des femmes (cadres supérieurs, dirigeants…), dans leur vie et leur évolution professionnelles, afin notamment qu'ils retrouvent motivation, plaisir et performance dans leur travail, abordent sereinement un tournant de carrière, un repositionnement, améliorer leur communication ou réussissent une prise de poste et leur intégration.



L’écoute, l’empathie, un dialogue challengeant et la transmission d’un éternel optimisme sont les piliers qui soutiennent mes clients dans la réussite de leurs projets.



Diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion et certifiée Master Coach auprès de l'Institut de Coaching International.

Outils : PNL, analyse transactionnelle, analyse systémique, MBTI

Certifications : Appreciative Inquiry (collectif et individuel), Prédom



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching professionnel

Accompagnement