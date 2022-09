Catherine CHENAIS

Http://www.telemarketingduvignoble.fr



Je réside au sud de la ville de Nantes, « dans le vignoble Nantais ».



Dotée d’une vingtaine d’années de travail, j’ai décidé de choisir le statut Auto-entrepreneur et afin de mettre à disposition mes compétences en secrétariat auprès des petites ou moyennes entreprises, associations ou particuliers... avec la tenue des délais de mes engagements.



Ma mission est d’apporter à mes clients mon savoir-faire, mon professionnalisme, mon expérience, afin de mettre en oeuvre la stratégie nécessaire à la réalisation du travail demandé.



J’applique la déontologie, c’est à dire, je fais référence à l’ensemble de principes et règles éthiques dont « la confidentialité », vis-à-vis de mes clients entreprises ou particuliers pour qui je travaille et qui me renouvellent leur confiance.



Réactive,organisée avec un esprit d'anticipation, ce qui me permet d'intégrer pleinement dans un environnement exigent.



Ma principale qualité c'est de vous garantir le sourire du vignoble au téléphone et pour chacun de vos clients !











Catherine Chénais, Tél : 0637 55 2696



Mes compétences :

Administration

Assistante administrative

Assistante commerciale

Commerciale

permanence téléphonique

Prise de rendez vous

Secretariat