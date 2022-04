Catherine GATELET

Avocate au Mexique spécialisée en droit de la famille et droit international privé - agréée auprès du Consulat de France à Mexico - J'ai travaillé au sein du gouvernement de l’État de Puebla en tant que sous-directrice de la Direction de Projets normatifs de la Consejería Jurídica de l’État de Puebla et au sein du Tribunal supérieur de Justice du même État.

De retour en France depuis 2012, j'ai travaillé chez LM Communications et j'ai suivi fin 2015, une formation préparant à l'examen de contrôle des connaissances en droit français prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.



Mes compétences :

Droit de la famille

Rédaction d'actes

Redactions de conclusions