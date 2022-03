Catherine GERBIZ

Manager dans différents secteurs d'activité,voici ce qui me motive et m'anime au quotidien:



La performance,la qualité,le service à la clientèle



- Atteinte des objectifs et la relève de défis

- Gestion de projet en impliquant mon équipe

- Montée en compétence de mes collaborateurs

- Responsabilités tant financières qu' humaines

- Participation à la culture d'entreprise

- Analyse et réactivité sur les axes de progression



Ma force:accompagner les équipes

Mes moteurs: le gout du challenge,la culture du résultat,ma rapidité d' adaptation



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Autonome et responsable

Commerce

Management d'équipe

Formation

Analyse fonctionnelle

Organisation du travail

Management

Ressources humaines