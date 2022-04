Catherine GIMONET

Plus de 15 ans d'expérience en tant que Responsable des Services Généraux et de l'environnement de travail dans le secteur tertiaire m'ont apporté expertise et habileté dans la gestion et l'exploitation des bâtiments.

Le management d'équipe, l'amélioration de la qualité de l'environnement de travail, la mise en place de procédures, l'application de réglementations, la prise en compte d'une démarche environnementale, le pilotage des contrats d'externalisation et la maîtrise des coûts sont les challenges de ma fonction.

Rigueur, sens de l'organisation et du service, réactivité, exigence, mais également et surtout écoute et bon relationnel sont mes alliés au quotidien pour assurer un fonctionnement optimal, apporter une réelle qualité de services, et atteindre mon objectif principal, la satisfaction de l'ensemble de mes interlocuteurs .



Mes compétences :

Démarche environnementale

Environnement

Environnement de travail

Facility management

Gestion de site

Management

Pilotage

Qualité

Réglementations

Services généraux