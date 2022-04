Catherine GIRAUD MICHEL

26 ans d'expérience en Ressources Humaines . Généraliste des ressources humaines



Après un parcours spécialisé en développement des compétences dans des grands groupes internationaux (Crédit Agricole , Randstad, Morgan Thermal Ceramics) , j'ai donné une nouvelle impulsion à ma carrière en prenant le poste de Responsable des Ressources Humaines au sein d'un groupement de laboratoire.

Mes différentes missions m'ont permis d'approcher des secteurs d'activités et des métiers très différents (santé, industrie chimique, banque et service financier, travail temporaire) et de répondre à des besoins de politiques RH variés.



Mes compétences :

Développement des compétences

Développement des RH

Management opérationnel

Relations sociales

Budgétisation

Ingénierie de formation