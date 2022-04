Catherine GRAIN(C)

Ce que nous pouvons faire ensemble :

Accompagnatrice du changement personnel ou professionnel, sophro-thérapeute, praticien PNL,

je peux vous accompagner dans différentes circonstances :



Sur un plan personnel :



Mieux gérer vos émotions,

Oser sortir de votre zone de confort,

Trouver votre zone d’excellence,

Renforcer votre confiance en vous,

Vous libérer de la peur,

Aborder positivement les événements de votre vie



Vous préparer à des examens, concours, à la prise de parole en public…



Ou pour du coaching d'artistes puisque depuis plus de 20 ans je coache des musiciens ou futurs musiciens professionnels, danseurs, acteurs et les aide dans la préparation de leurs concours d'entrée au conservatoire, dans des orchestres ou autres lieux d'expression.



En orientation ou ré-orientation :



Formée aux tests issus des recherches de Max Lüscher à reconnaissance scientifique ainsi qu'à d'autres techniques je vous aide à trouver la bonne orientation, le métier et le secteur en adéquation avec ce que vous êtes au plus profond de vous, travail qui apporte des réponses précises et vous permet de faire un bilan complet intellectuel, émotionnel, professionnel et comportemental orienté solutions.

- Bilans de carrière, bilans individuels d'orientation scolaire ou professionnelle ou de ré-orientation, bilans de compétences (pris en charge par le Fongécif...)





A bientôt -



Catherine GRAIN Accompagnitrice de changement personnel ou professionnel, coach en orientation Sophro-thérapeute

co-auteur de "Talents cachés" ed. First



pour me contacter :

Nouveau site : sophro-ie.com

06 87 22 88 12

14 rue Clauzel 75009 Paris

catherine.grain@wanadoo.fr



Mes compétences :

Bilan de compétences

Energie

Orientation professionnelle

Conseil

Formation

Enseignement

Recrutement

coaching d'artistes

gestion du stress