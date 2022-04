Passionnée par l'Humain au coeur du projet de l'entreprise, j'ai occupé pendant plus de 15 ans des fonctions de direction des ressources humaines et de conseil en cabinet RH. Une expérience diverse qui a forgé une conviction : les femmes et les hommes de l'entreprise regorgent de ressources, de talents qu'il est primordial d'apprivoiser, pour la réussite et le développement de l'entreprise.



Je conçois mon rôle comme une partenaire privilégiée de mes clients pour construire avec eux les solutions répondant à leurs problématiques, une facilitatrice qui apporte confort, efficacité et plaisir à chacun dans ses pratiques professionnelles, au service du développement et de l'efficacité de l'organisation.



Interventions en Français et en Anglais.

Formations référencées Datadock & Qualiopi



Faisons connaissance, contactez-moi au 06 65 82 34 23 ou par mail catherine.grange@humandco.fr.