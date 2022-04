Catherine GRONDEAU

Depuis le 02/01/2009, je suis responsable Qualité et R&D dans une petite TPE qui cuit et conditionne coquillages et crustacés. Depuis juin 2009, je suis passée à mi-temps pour pouvoir exercer aussi à mi-temps dans l'entreprise voisine (purification et expédition de coquillages vivants, mareyage crustacés, entreposage de produits de la mer élaborés frais et congelés) pour la remise à niveau et la rédaction complète de leurs 3 agréments sanitaires. Les 2 entreprises sont voisines et sous la direction d'un même PDG.

Dans la 1ère société, en plus de la partie Qualité, je participe à l'élaboration de nouveaux produits : mise au point des recettes, application industrielle, validation des DLC, sécurité sanitaire. Je remplace le gérant en son absence pour la gestion de la production.

Je recherche un poste à plein temps dans une structure plus grande possédant une équipe Qualité et je souhaiterais avoir la responsabilité d'un laboratoire interne d'analyses microbiologiques et physico-chimiques, de manière à utiliser mes compétences initiales de biologiste et de microbiologiste. J'aimerais aussi mettre en application mes connaissances théoriques des norme et référentiels ISO 22000, IFS ou BRC.



Mes compétences :

Agrément Sanitaire

Analyses physico chimiques

Dossier icpe

HACCP

ICPE

Microbiologie

Produits de la mer

Qualité

Responsable qualité

Techniques d'analyses