Bonjour,



Mon objectif : Fournir des recettes clés en main à la production



J'occupe actuellement le poste de chargé d'Applications Industrielles au sein de l'usine Marie fabriquant les plats cuisinés individuels en barquette.



Dans le cadre de cette fonction, j'ai en charge :

- l'étude de faisabilité des innovations

- l'organisation et la réalisation des préséries

- la définition des procédés de fabrication et leur rationnalisation

- la définition des données nécessaires aux services qualité,gestion, ordonnancement et production

- La validation et la mise en fonctionnement de nouveaux matériels

- la validation des nouvelles matières premières

- la mise en place d'actions correctives en cas de non-conformités organoleptiques suite aux réclamations et aux dégustations quotidiennes



J'ai également un rôle d'expert sur les projets liés à l'amélioration de nos procédés de fabrication (Précuisson des pâtes, Précuisson de la viande et du poisson,Fabrication de sauce, préparation de mélange)avec pour objectif d'améliorer la qualité organoleptique de nos produits, la productivité et la sécurité.



Concernant le point sécurité, je participe également régulièrement à des groupes de travail sur les TMS.



Enfin, mon parcours m'a donné une forte sensibilité à la sécurité alimentaire que je garde à l'esprit dans toutes mes réflexions.



Si vous souhaitez me contacter :



06 . 67 . 51 . 04 .03

guillaume.leduc@yahoo.fr



Mes compétences :

Industrialisation

Management participatif

5S

Amélioration continue