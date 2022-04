Catherine GROSJEAN

Ingénieure Matériaux, j’interviens dans le domaine de l’Energie depuis une dizaine d’années, en Recherche Et Développement ainsi qu’en production.



Docteur en Science et Génie des Matériaux chez Areva, Chef de Projet chez Vallourec, en support à la fabrication de compresseurs chez Dresser-Rand, Responsable Qualité Projets, j’ai développé des compétences multiples au grès des besoins, que ce soit en normes de soudage, peinture, validation d’essais, ou rédactions de différents documents majoritairement en anglais.



Sociable et curieuse par nature, le doctorat m’a montré l’importance de la rigueur et d’une bonne organisation, et m’a doté d’un très bon esprit d’analyse et de synthèse. Évoluant désormais aussi bien en équipe qu’en parfaite autonomie, j’aime être challengée sur de nouveaux projets.



Mes compétences :

Essais mécaniques

Métallurgie

Matériaux

Dynamique

Qualité

Peinture

Normes de qualification en soudage