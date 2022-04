Catherine GUERRERO

Ma position privilégiée entre les clients et les fournisseurs étrangers, dans un secteur industriel, m'a permis d'acquérir une grande maturité quant à l'écoute des besoins (techniques et logistiques) exprimés par les clients, l'organisation de la gestion des commandes et la réactivité dans un contexte économique et environnemental de plus en plus exigent.



Mes compétences :

Relation clients

Négociation commerciale

Gestion des commandes

Incoterms 2010

Résolution de problèmes

Études de marché

Espagnol

Export

Marketing

Incoterm

Gestion commerciale

Administration des ventes