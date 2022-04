Catherine GUICHON

Conseiller et proposer des axes de développement exploitant le potentiel des nouvelles technologies. Fédérer les compétences pour mener à bien les projets.



Membre du GESTE - groupement des éditeurs de services en ligne

et de l’ACSEL - association pour le commerce et les services en ligne.



Mes compétences :

Création

Développement

Direction de projet

E-business

Ebusiness

Internet

Management

Multimedia

Web