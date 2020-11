Catherine HELIAS (MUSY)

Après avoir été cadre commerciale je mets mes qualités et mes compétences au service d'une entreprise où la grandeur Humaine est essentielle et vous serez étonné de mon efficacité.



Altruisme, esprit d'équipe, challenges, proche de la Nature, adepte du recyclage, originalité sont mes principales qualités et entrepreneur, écoute active, adaptation, organisation, empathie, management, recrutement représentent quelques unes de mes compétences.



Rigueur, Esprit de synthèse, d'équipe, Envie de découvrir, Investigation m'ont été apportés par ma formation scientifique.

Mon expérience en grande distribution m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences au niveau :

- Humain : à l'écoute des équipes et des clients, manager des équipes, recrutement, tutrice de personnes en situation de handicap

- Commerce : connaissance produit, mise en place d'animation commerciale, négociation fournisseur, challenge, recherche de niches

- gestion : gestion d'un compte d'exploitation, inventaire, prise de risque



Je suis une femme d'action, autonome, motivée par les challenges pour me faire grandir et faire progresser l'entreprise possédant des Valeurs dont le respect (des hommes et de l'environnement), le partage et l'altruisme. Partager mon savoir pour faire grandir les Hommes est essentiel à mes yeux.



Mes compétences :

Management

Communication

Vente

Recrutement

Marketing

Rigueur

Merchandising

Adapation

Empathie

Ecoute active

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Gestion du stress

Travail en équipe