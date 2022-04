Catherine HERNANDEZ

Après une longue carrière intéressante et passionnante au sein d'un groupe financier, j'ai pu tenter avec des associés d'envergure de venir en aide aux entreprises, l'état d'esprit général n'est malheureusement toujours pas prêt pour cette démarche, les chefs d'entreprise ne réagissant que trop tardivement aux aléas économiques et financier, demander de l'aide extérieure à l'entreprise c'est trop difficile....Aussi EVALORIA cesse ses activités et je rejoins complètement une nouvelle vie plus paisible , çà s'appelle la retraite...Bonne continuation à tous ceux qui poursuivent leur carrière, je leur souhaite de la vivre aussi bien que j'ai moi même pu la parcourir.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Droit

Conseil