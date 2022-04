Catherine HURAND

Designer, plasticien , Je travaille le verre par la technique du fusing (travail de la forme par la création d'un contre moule),sablage,collage UV. Par essence fragile le verrre devient alors robuste tout en conservant son éclat et sa délicatesse.

Développé sous sorme de prototype pour des collections 'Art de la table', le prototype est ensuite industrialisé en bohème dans la plus pure tradition de cette région.

Des formes plus monumentales peuvent etre réalisées sur demande.



Je conçois égalemnt des espaces privés et publiques en tant que Maitre d'Oeuvre.



Mes compétences :

dessins