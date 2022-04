Catherine HUYNH

Fondé en 1986, le groupe ALSO est le plus important distributeur européen de matériels et logiciels informatiques.

Aujourd’hui, présent dans les principaux pays européens (Allemagne, Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Norvège et la Suède), notre réseau compte plus de 65 000 sociétés spécialisées dans la distribution informatique.

Le groupe ALSO emploie 1800 salariés en Europe. Sa filiale Française compte près de 200 salariés.

Le métier de grossiste est en constante évolution, nos collaborateurs sont en permanence en alerte pour permettre à ALSO de s'adapter rapidement aux attentes de ses clients.



ALSO France commercialise une large gamme de produits (ordinateurs de bureau et pc portable, écrans, TV, vidéoprojecteur, logiciels, imprimantes, cartouches d'impression, réseau, composants informatiques, service lié à l'informatique) et s'oriente vers de nouveaux secteurs accompagné des principaux acteurs du marché de l'informatique (ACER, ASUS, BROTHER, CANON, DLINK, EPSON, HP, MICROSOFT, SAMSUNG…).



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Management

Government Legislation

Formation

Entretiens professionnels