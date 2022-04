Catherine JOHNSSON

Designer graphique // Packaging et communication visuelle.

Secteurs de la beauté, des cosmétiques et du luxe.



COMPÉTENCES :

- Création packaging

- Design d'objets promotionnels

- Édition, annonce presse

- Identité visuelle, charte graphique

- Illustrations

Observer, analyser et proposer sont les maîtres mots de ma démarche.

J’aime trouver des idées utiles et donner du sens à mes créations.



REFERENCES CLIENTS :

- Bourjois

- Decléor

- Carita

- Vichy

- Silians

- Kenzo

- YSL

- Chanel Parfums

- Ungaro Parfums

- Paco Rabanne

- Oriflame

- Edition Francis Lefebvre





PARCOURS :

- PARFUMS CHANEL, Ungaro et Bourjois:

Graphiste/Designer au studio intégré, sous la direction de Mr Jacques Helleu.

Références: Design graphique packaging & volume sur l'ensemble des marques.

- Agence : Euro RSCG: Directrice artistique.

Références: Paco Rabanne, Louis Vuitton, Swarovski...

- JOHNSSON DESIGN : Directrice artistique Freelance

Références: YSL, Bulgari, Ungaro, Bourjois, Vichy, Innéov, Decléor, Kenzo, Carita, Silians...



Mes compétences :

Création

Graphisme

Communication

Conseil