Catherine KERLEROUX

Cadre dirigeant d'entreprises industrielles et commerciales de secteurs variés : agro-alimentaire, armement, équipements automobiles, équipements de la maison, j'ai acquis au cours de mon parcours professionnel de plus de 30 ans une solide expérience dans la direction de sociétés confrontées à de profondes mutations internes et externes.



A l'aise à la fois dans le stratégique et l'opérationnel, mon profil se caractérise par le goût du terrain et de l'action, au service de la croissance de l'entreprise et de l'amélioration de ses performances



Mes compétences :

APM

CEO

Direction générale

Diriger

International

Manager

Organiser

PME

Restructuration

Restructuration d'entreprise

Retournement

Secretariat

Secrétariat général

Industrie

Management