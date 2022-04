Catherine KERSUAL

J'exerce ma profession à ROUEN depuis plus de trente ans. Titulaire des certificats de spécialisation en Droit de la famille, des personnes, et de leur patrimoine, et en Droit de la consommation, j'accompagne mes clients dans la résolution de difficultés familiales complexes, telles que des divorces, séparations de concubins ou de PACS, des affaires successorales, des liquidations de régimes matrimoniaux, mais aussi de situations de responsabilité civile ou pénale et d'évaluation de préjudices corporels dus à des accidents ou à des agressions, ou encore des difficultés d'ordre économiques ou contractuelles.



Le Droit est vaste et il n'est pas rare que des personnes rencontrent aussi des problèmes dans leur travail ou dans leurs relations commerciales, domaines dans lesquels j'interviens fréquemment.



J'ai aussi une clientèle d'entreprises auxquelles je prodigue mes conseils en matières de gestion de leurs marchés, de recouvrement de créances ou de gestion du personnel et des licenciements.



Comme la Loi nous y invite de plus en plus, je commence toujours par envisager avec mes clients des solutions négociées, dans un monde où tout va très vite et où il est souvent préférable de trouver une issue rapide à un différend pour passer à autre chose, plutôt que de subir une procédure judiciaire longue et à l'issue incertaine.



Mes clients me sont toujours reconnaissants d'être à leur écoute et d'adapter mes stratégies en fonction de leurs objectifs.





Mes compétences :

Avocat spécialiste en droit de la famille

Avocat spécialiste en droit du patrimoine

Avocat spécialiste en droit de la consommation