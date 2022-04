Catherine KLEINBERG

Coach & Fondatrice d'Eclosions

Accompagnements individuels, Accompagnements d'équipe et de comités de direction, Formation en management, Ateliers de co-développement, Supervision de coachs



Eclosions a aussi pour vocation de créer des équipes ad hoc de coachs et de consultants pour répondre au mieux aux besoins relationnels et organisationnels de nos clients.



Diplômée de l’université de Paris II en coaching et développement personnel et certifiée coach par le Dôjô, formée à l'analyse systémique à l’institut Gregory Bateson de Liège, représentant du Mental Research Institute de Palo Alto,

Je suis également certifiée au modèle Com’Colors et formée sur d'autres approches (PNL, AT, CNV, gestion mentale, Neurosciences) .



Mon approche non dogmatique avant tout centrée sur les besoins de la personne en lien avec son environnement

s'appuie

sur 20 années de management et de direction opérationnelle dans le marketing et la publicité (Groupe Havas, Groupe Young & Rubicam, Groupe TNS Sofres, Iri Secodip)

sur une supervision régulière et une recherche permanente sur le développement des personnes et des organisations.

sur ma sensibilité sensorielle développée à travers la danse et la sculpture.



Co-auteur du livre "Les 6 couleurs du manager" éditions de Boeck



Quelques Références 2016: LFB (Laboratoire Français des biotechnologies), LafargeHolcim Océan Indien, Yves Rocher, CSF (Crédit social des fonctionnaires) Natixis, Derichebourg, Leroy Merlin, Aleox Consulting



