Catherine KRIEF

Je souhaite transmettre mon expertise dans des domaines que jai expérimentés en entreprise pendant plus de 15 ans : la négociation, la communication en milieu hostile, lanimation et la gestion dun groupe dune équipe, le pilotage de projets et le management stratégique.



Mon objectif : vous proposer, en qualité de "Partenaire Compétence", une prestation dédiée à votre problématique, basée sur mon ma connaissance du monde de lentreprise pour vous aider à vous réaliser.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Négociation

Relations publiques

Relation client

Relations interpersonnelles

Pilotage de projets

Communication

Strategie

Chef de projet

Conseil

Consulting

Formation

RELATIONNEL

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE