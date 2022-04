Catherine L'HELGOUALCH

Tout au long de mon parcours professionnel, en relation avec la personne, j'ai pu mesurer les effets apaisants et bienfaisants des mains sur tout notre être.

Les mains aident notre corps et notre esprit à se détendre et à se libérer.



Aujourd'hui, riche d'un Savoir-être et d'un Savoir-faire de grande qualité, je vous invite à vous pauser dans une écoute bienveillante et un toucher respectueux.



Praticienne et Animatrice Massage Assis Minute certifiée par

l'Ecole Européenne du Toucher Massage IFJS,

Membre du Label Bien-être & Compagnie,

Instructrice MISP (Massage In Schools Program),

Membre de l'AFME (Association Française de Massage à l'Ecole),

Code de déontologie FFMBE

(Fédération Française de Massage Bien-être).

Formation de réflexologue en cours.



En tant que professionnelle du massage bien-être, j'interviens auprès de tous les publics et j'adapte mes séances de relaxation au besoin de chacun, dans le Respect, le Confort et la Sécurité de la personne.



De plus, ma formation d'instructrice MISP me permet d'intervenir dans les établissements scolaires, les structures et associations accueillant les enfants.



Mes compétences :

Relaxation au sol

Massages bien-être relaxants

Massages bien-être entreprise - professionnels

Massages bien-être personnes âgées

Massages bien-être

Massages bien-être enfants - famille