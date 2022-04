Catherine LABROSSE-PANET

Issue d’une formation de dessinatrice en soierie, mon parcours professionnel m’a amenée à maitriser, au sein de différentes entreprises, les techniques du secteur textile (photogravure, impression, tissage, confection).



J’ai assumé différentes responsabilités (de la fonction de dessinatrice à celle de responsable de création)

dans le cadre d’entreprises lyonnaises reconnues, et d’entreprises que j’ai fondées.



Etant amenée aujourd’hui à mettre en veille l’activité de ma société « Khatiss », je m’oriente :

- soit vers une continuité professionnelle dans les secteurs du textile (Prêt-à-porter, décoration, technologique)

- soit vers un redéploiement dans d’autres secteurs en m’appuyant sur ma passion de la créativité, mon sens de l’esthétisme, de la qualité et de mon expérience de différents contextes professionnels.



Mon sens des responsabilités et de la communication, mon autonomie et ma capacité d’adaptation me permettent aussi d’envisager des fonctions de type d’assistance administrative et commerciale.