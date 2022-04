Catherine LAMIRAND-MACÉ

Commerciale dans l'âme, J’ai créé ma propre entreprise de « mise en relation commerciale » Je propose mes services afin d’aider les entreprises à développer leur chiffre d’affaire par la prospection commerciale terrain ou téléphonique.

Conquérir un marché, ou reconquérir un client est souvent un travail de longue haleine, quelque soit le produit, la conviction et la force de vendre sont innées. Ma forte capacité d adaptation, ma persévérance, ma volonté m ont permis de mettre à profit créativité et réactivité afin de développer le potentiel activité d une entreprise.

Mon expérience et mon relationnel sont deux atouts majeurs au développement commercial d’une entreprise.



Mes compétences :

Management

Motivation

Négociation

Recrutement

Ressources humaines

Services à la personne

Travail temporaire