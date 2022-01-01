Catherine LAUD

-
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
- CONSEILLER FINANCIER
NIORT
2007 - maintenant
ASSURANCE VIE ET PRODUITS BANCAIRES
SPECIALISATION EN PRODUITS DEFISCALISANTS (IMMOBILIER, FCPI, LOI MADELIN)
-
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
- C C PARTICULIER
Paris
2006 - 2007
CONSEIL ET VENTE TOUS PRODUITS BANCAIRES
-
SA GIBAUD INVESTISSEMENT
- CONSEILLER FINANCIER
2003 - 2006
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION EQUIPE DE VENTE EN VENTE DE PRODUITS ET SERVICES LIES A L'AUTOMOBILE (CREDIT, LOCATION VENTE, LOCATION LONGUE DUREE, CONTRAT ENTRETIEN,ASSURANCE...)
-
DIAC
- CONSEILLER COMMERCIAL
1998 - 2003