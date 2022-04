Catherine LEAUX

Toujours passionnée par mon métier et ma fonction de Chef de Service que j'exerce dans un IMPRO de la région parisienne et toujours très intéressée également par la formation.

Participation à de nombreux jury pour le diplôme d'AMP.

Diplôme de base: Educatrice Spécialisée.

Expérience très importante en tant qu'éducatrice et coordinatrice sociale auprès d'une population adulte en situation de handicap mental, psychique et physique. Expérience de Chef de Service en ESAT-EA, MAS pour adultes autistes et MAS pour adultes poly-handicapés.

Expérience également pendant 8 ans auprès d'un public adolescent en situation de handicap mental et psychique.

Très bonnes connaissances du secteur social et des lois y afférant.Expérience très importante d'accompagnement a la conduite de changement dans le cadre de l'encadrement de personnels AMP,AS, ME,M.d'ateliers.

Licence-maitrise en sciences sociales appliquées au travail; formations a l'approche systémique et a l'encadrement.

Utilisation logiciels GESPER PROGDIS, OCTIME.



Mes compétences :

Acompagnement

Adaptabilité

Analyse de pratique

Analyse de situations

Animation

Animation de groupes

Curiosité

Curiosité d'esprit

Ecoute

Empathie

Inventivité

Observation

Pugnace

Rigueur

Sociabilité