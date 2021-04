Ophély RAYMOND

Créatrice de voyages personnalisés, je conçois des itinéraires sur-mesure pour des particuliers ; couple, famille, groupe d'amis... J'interviens à domicile et sur rendez-vous.



Je propose à mes clients des expériences uniques en fonction de leur personnalité, de leurs envies et de leurs émotions du moment. Mon accompagnement débute toujours par une entrevue dans le but de cerner qui ils sont, leur expérience voyage et leurs attentes. En deux mots, faire connaissance. Je vais ensuite rechercher la destination, l'itinéraire, l'activité qui leur correspondra le mieux. Je ne travaille pas à partir de brochures.



Pour cela, je m'appuie d'une part sur mon expertise professionnelle d'une dizaine d'années au sein de tour-opérateurs spécialistes du voyage individuel sur-mesure et d'autre part, sur mon expérience terrain personnelle acquise lors de mes nombreux voyages dans près de 70 destinations à travers le monde.



Du conseil privé personnalisé et des créations sur-mesure d'itinéraires...

Pour une autre approche du voyage.



Mes compétences :

Voyage

Blogging