Catherine LAURENT

Responsable Administration des Ventes



- Organisation du service

- Gestion des appels, traitement et diffusion des informations

- Maîtrise de la gestion commerciale (comptes clients, tarifs, suivi produits),

- Traitement et gestion des commandes

- Gestion des dossiers clients et des échanges commerciaux avec l’étranger

- Rédaction et frappe des documents commerciaux

- Analyse des statistiques

- Recouvrement des créances

- Logistique



Mes compétences :

Responsable

Assistante

Relation clients