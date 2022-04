Catherine LE BORGNE

20 ans comme gestionnaire de haut niveau en tant que Directrice Administrative et Financière d’une très grande entreprise et Directrice Adjointe de PME dans le secteur des services en France et 2 ans comme gestionnaire d’une activité de conseils pour des entreprises françaises ou internationales souhaitant s’installer en Amérique du sud.

Trilingue, Diplômée d’un MBA de l’ESSEC, Master Finance et Contrôle de gestion des entreprises et d’un Master II Gestion des Etablissements de Santé.

Grande expérience dans les domaines du développement stratégique, de l’analyse des coûts, de la planification, du contrôle de gestion et de la gestion administrative et financière.

Excellentes compétences en leadership inter-disciplinaires pour l'exécution de projets d'entreprises à fort impact.

Le goût des défis, l’adaptabilité, la rigueur et le sens de la communication pour la gestion de projets complexes de haute valeur ajoutée sont mes principales qualités que je sais mettre à profit pour la réalisation de mes objectifs et le développement des compétences de mes équipes.

Mes forces : l'adaptabilité, la rigueur et le goût du challenge des projets à forte valeur ajoutée.



De retour d'une expatriation de 2 années au Chili, je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière en recherchant un poste de Direction Générale d'une PME.





Mes compétences :

Dynamisme

Rigueur

Audit

Finance

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Droit des contrats

Account management

Management opérationnel

Conseil en management