Catherine LE GOUIC-VANNEUVILLE

Les compétences que j’ai développées au sein de grandes et petites entreprises, dans différents secteurs tels que, la mode, le spectacle, l'ingénierie du bâtiment, l’environnement, l’automobile, l’immobilier, m’ont permis de mener à bien les missions qui m’ont été confiées.

Ces expériences m’ont donné une vision globale du fonctionnement d'une entreprise et de l'interaction entre ses métiers



Pour le compte du groupe Vivendi, j’ai participé à la construction de grands projets d’immeubles de bureaux à La Défense avec le souci constant de la satisfaction client. J’ai ainsi acquis une bonne maîtrise de la gestion de dossiers complexes, des procédures, de la réalisation de tableaux de bord et une solide expérience en communication. Véritable interface entre les Directions, Générale, Qualité et Financière, j’ai acquis un sens de l’organisation, de la communication et un esprit d’équipe.



Chez Olivier Dassault j’ai mis à profit mon sens de la confidentialité et mon aisance relationnelle dans l’accueil d’une clientèle de haut niveau.



Dernièrement, dans une association reconnue d’utilité publique, facilitateur du Délégué national et auprès de la Présidence, j’étais en charge de l’organisation des réunions de direction et d’instances, de la gestion administrative et logistique ainsi que de la mise en place du plan de formation. J’ai ainsi fait preuve d’autonomie avec rigueur et diplomatie, en respectant les enjeux sociaux de la gouvernance.



Dynamique et impliquée, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. Je recherche un poste où je pourrais mettre à profit mon sens du service, mon goût pour le travail d’équipe et ma polyvalence.



Disponible immédiatement, je suis prête à échanger plus en détails sur mes compétences lors d’un entretien.



Mes compétences :

Communication

Humour

Intégrité