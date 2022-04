Catherine LE ROUX

Je suis une commerciale motivée et dynamique, j'ai le goût des challenges, j'aime la compétition

Je suis combattante, j'aime travailler en équipe dans la bonne humeur avec des collaborateurs positifs.



Il ne faut rien lacher, tout est discutable et négociable, dans un bon esprit



On me dit : " je suis une locomotive, j'aime avancer et faire avancer ............"



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Prospection commerciale

Prospection téléphonique

Développement commercial