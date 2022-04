Catherine LENTGEN

Ingénieur diplômée AgroParisTech, j'ai travaillé 20 ans pour des grands noms de la distribution, de l'industrie agro alimentaire et de la cosmétique - Casino, Groupe Soufflet, L'Oreal, Coty Group - en tant que manager opérationnel puis Directeur de Site en France et en Allemagne. J'utilise actuellement ces expériences de l'industrie et du management en développant KL LEARNING dont l'activité est dédiée à la formation Lean et en délivrant des missions de formation et de consulting en Amélioration Continue en France et au UK.



Anglais - Allemand courants



Mes compétences :

Aéronautique

Conseil

Conseil en management

Cosmétique

Direction Industrielle

Direction Projets

Direction usine

Formation

Industrie agro alimentaire

Industrie cosmétique

kaizen

Lean

Lean Management

Management