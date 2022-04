Catherine LEPAGE

15 ans dans la logistique, ça forge un responsable HSE !

Mon credo : faire des thématiques telles que l'environnement, la sécurité et la santé des opportunités de développement et non plus des contraintes . Pour cela j'ai un solide bagage technique : diplômée en chimie (ingénieur) et en management risques industriels et environnementaux (mastère) et des qualités certaines de gestion de projets et animation de groupes de travail. J'utilise les outils du Lean et l'approche processus . Je suis une femme de terrain avant tout et j'aime la simplicité et le pragmatisme, gages de réussites en management.

Si vous êtes convaincu somme moi que l'HSE peut être source de progrès, contactez-moi.





Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

Conseiller sécurité transport matières dangereuse

Analyse environnementale

ISO 900X Standard , ISO 14001, OHSAS 18001

Document unique, études de postes, plans de préven