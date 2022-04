Catherine LEPAGE

Je présente une double compétence dans les domaines de l'Assurance Qualité et des Eudes Marketing.



Au cours de mes differentes expériences professionnelles, j'ai développé une expertise en matière de :



- management de projets transversaux et internationaux

- développement d'outils et de méthodologies au service de la qualité, de la sécurité alimentaire et de l'innovation

- conception et l'exploitation d'études consommateurs



Je connais les specificités et contraintes liées à un site de production industriel mais aussi les besoins et les exigences des marchés actuels.

Je suis bilingue français-anlgais et j'ai travaillé avec plusieurs marchés européens.



Je suis en veille sur le marché du travail.



Mes compétences :

Innovation

Insight

International

Investigation

PROGRES

Qualité

Recherche