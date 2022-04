Catherine-Lucie PILLIARD

« Parler est un besoin, écouter est un art ». Goethe



L’homme est depuis toujours au cœur de mes centres d’intérêts.

Formatrice en orientation professionnelle pendant 4 ans et depuis 1999 consultante en évolution de carrière, je suis devenue une spécialiste des transitions professionnelles et de vie.

J’apprécie d’accompagner toutes les fonctions d’une entreprise, du cadre dirigeant à l’ouvrier.

Mon objectif est de pouvoir permettre à chacun de trouver le milieu professionnel qui convient à ses aspirations, ses valeurs et sa personnalité et de se sentir bien dans son environnement de travail afin de maintenir sa performance et donc son employabilité.



Mes compétences :

- Maîtrise du métier du reclassement professionnel individuel (Bilan, outplacement, entretien d'évaluation de mi-carrière …) et collectif dans le cadre de PSE ou PDV

- Création d’outils et de méthodes d’accompagnement adaptés à l’individu, à l’entreprise et à la mission

- Elaboration et animation d’ateliers de techniques de recherche d’emploi et de groupe de dynamisation

- Connaissance du marché de l’emploi Rhône- Alpes

- Enseignement : durant 8 ans, j'ai transmis mon savoir et mon expérience à des licences professionnelles et master RH ( outils RH, management, GPEC …) à l'université Lyon 3



Mes outils :

CGP et MBTI. J’ai choisi d’être certifiée et d’utiliser ces deux questionnaires qui répondent à ma conviction que c'est la personne elle même qui se connait le mieux. La difficulté pour parler de Soi est de trouver les bons mots pour exprimer qui l'on est. Ainsi à partir de ses 2 évaluations, la personne devient capable de parler de ses talents, de ses zones de conforts ou d'efforts. L'un s'attache au comportement de manière générales (MBTI) et l'autre (CGP) aux comportements et attitudes dans le cadre professionnel. Ce qui donne une vision de soi assez complète.



Mon actualité :

Depuis Octobre 2018, je suis psychologue du travail et ai un numéro ADELI.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Bilan de carrière

Formation professionnelle

Transition professionnelle

Outplacement

Animation de formations

Elaboration d'outils /méthodes d'accompagnement

Animation de groupes

Entretiens professionnels

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Diagnostic Qualité De Vie Au Travail

Techniques de Recherche d'Emploi

Employabilité

Techniques D'entretien

Licenciement

Burn-out

Evaluation

Gestion Des Compétences

Qualité De Vie Au Travail

Psychologie du travail