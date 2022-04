Catherine MANSET

Dotée d'une solide expérience en management d'équipes commerciales , mes capacités d'analyse m'ont orientée vers la formation professionnelle et la gestion du changement.



J'aime transmettre avec des pédagogie innovantes et faire évoluer les dispositifs de formation ainsi que les postures des formateurs avec les outils numériques . Mon objectif est d'augmenter l'adéquation des profils de jeunes diplômés avec les besoins des recruteurs.



En tant que coordinatrice pédagogique, je souhaite pouvoir accompagner des étudiants et des apprenants dans leur parcours professionnalisant, en alliant ma connaissance des enjeux de la formation professionnelle aux attentes des entrepreneurs.



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Gestion de projet

Gestion qualité travail en équipe

Conduite du changement

Pédagogie numérique

Cartes mentales

Ingénierie de Formation : conception

Outils numériques pour dynamiser la pédagogie