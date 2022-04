Catherine MENEZ

Issue d'une double formation en Maîtrise de Philosophie et Master RH, j’ai un parcours professionnel de 15 ans en Management des Ressources Humaines et des Organisations chez Schneider Electric, puis chez Blédina Danone.



Lors de ce parcours, je me suis construite un solide corpus de compétences dans les métiers de la Formation, de l’Organisation et Conduite du Changement mais aussi du Recrutement et de la Gestion de Carrière. Ma conviction et contribution a toujours été de travailler au développement de l’entreprise au travers de ses Hommes et de leurs talents individuels et collectifs.



Passionnée par le développement humain, je me suis formée tout au long de mon parcours à la médiation, à la communication non violente, au coaching et devient une spécialiste des relations humaines en lien avec les problématiques organisationnelles et business.



J’ai rejoint en janvier 2015 la société Kenseo Ressources Humaines en tant que Consultante Senior pour participer au développement des activités de Recrutement et d' Evaluation des Talents mais aussi de Coaching et Team Building au sein de la Division Nutrition Santé.



Services : Recrutement – Assessment – Coaching individuel – Coaching équipe – Formation Management – Outplacement



Nutrition & Santé : Agroalimentaire – Cosmétique – Pharmaceutique – Medical Device - Packaging – Principes actifs – Centres de santé



Mes compétences :

Coaching

Team building

Risques psychosociaux

Management

Outplacement

Conduite du changement

Médiation