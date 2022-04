Catherine MESPLEDE (LINKEDIN )

Visitez mon site:

hypnose-aix-en-provence.com



HYPNOSE-AIX-EN-PROVENCE, a été créé à l’initiative de Catherine Mesplède.

Formée en sciences politiques, elle a occupé des postes à responsabilité pendant plusieurs années dans plusieurs entreprises dont des agences de pub. Puis, elle a créé la sienne.



La communication est un virus, chez elle. C'est donc très naturellement qu'après s'être occupée avec passion de celle des entreprises, elle s’est tournée très naturellement vers l'Individu, lui-même : l'aventure continue donc, avec d'autres outils… et peut-être plus subtile parce que plus humaine !



La connaissance de de la psychanalyse, l'étude de la psychologie, et du décodage biologique l'a conduite à s'intéresser aux thérapies courtes. C'est comme cela qu’elle est devenue praticienne en hypnose thérapeutique, en PNL (programmation neurolinguistique), et en hypnocoaching, en s'appuyant beaucoup sur la CNV (Communication Non Violente).



Dans le cadre privé du cabinet:



Elle aide les patients à trouver ou retrouver leur bien-être, en les débarrassant de tout ce qui les entrave et en leur révélant leurs potentialités, pour avancer mieux et plus heureux dans leur vie.



Dans le cadre de l'Entreprise :



Elle met ses connaissances et ses compétences diverses pour que le dialogue existe et prenne sens pour apporter des solutions bénéfiques à chacun des protagonistes: patrons et DHR, salariés, délégués du personnel, syndicats et l'Entreprise elle-même, en tant qu'entité à part entière.



Mes compétences :

Hypnose ericksonienne, PNL,coaching

Coaching en entreprise

Relations publiques et relations presse

Directeur de création publicitaire

Directrice d'agence de publicité