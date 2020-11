Catherine STICHELBOUT

Durant 11 ans j’ai assisté des Présidents de groupes internationaux à Paris. A cette fonction j’ai développé mon sens de la gestion des priorités, de la confidentialité, de la rigueur, ainsi qu’une grande faculté de travail d’équipe avec les différents services internes.



Une expérience réussie de 6 ans en tant qu’attachée commerciale auprès d’un grand groupe de 16 000 salariés m’a permis de développer un sens relationnel pour la négociation de contrats auprès d’une clientèle de professionnels exigeante.



Interface entre 4 sites de production en France et de 4 sites de commercialisation en Europe et Amérique du Sud, je suis capable de finaliser des plans d’actions en termes de commande, de logistique et de coût. J’ai le sens de l’adaptabilité, de la mobilité et de la proactivité.



Depuis 6 ans, dans le secteur du bâtiment, j’ai managé les chefs d’équipes des différents lots pour construire des chantiers immobiliers dans le Var. Le dernier projet étant du très haut standing j’avais à suivre tous les travaux modificatifs acquéreurs de l’appel d’offre à la livraison finale. J’étais la seule interlocutrice directe entre les clients étrangers, le Maître d’œuvre, le Maître d’Ouvrage et toutes les entreprises.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel