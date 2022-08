Cats Group MONACO

CATS BUSINESS CENTER est une société de Services aux Professionnels et aux Entreprises.

CATS BUSINESS CENTER est votre partenaire privilégié à tous les moments de votre entreprise, quelle soit en Création, en Développement ou en Croissance.



- Avec CATS BUSINESS CENTER, vous avez à votre disposition à Monaco un SIEGE SOCIAL, des BUREAUX, un service de SECRETARIAT et de TRADUCTION.



- Avec CATS EVENTS, vos EVENEMENTS & INCENTIVES, quils soient INTERNES ou EXTERNES, prennent réalité et sont mis en valeur à Monaco.



- Avec HARMONIESENS, faites vous accompagner dans votre développement avec des FORMATIONS, du COACHING, des TEAM BUILDING et des ACTIVITES BIEN-ETRE dédiées à lentreprise.



CATS BUSINESS CENTER sattache à développer tous ces services au travers des valeurs de Bien-être et dOptimisme au sein de lentreprise.



Mes compétences :

Gestion événementielle

Relations Publiques

Management

Marketing

Communication Marketing

Organisation

Stratégie Marketing

Business Center

Secrétariat

Traduction