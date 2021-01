Caty SCEMAMA

J'accompagne les distributeurs et revendeurs CRM et BI pour

. Générer des leads

. Créer et mettre en œuvre des opérations de marketing ciblées

. Communiquer sur leur proposition de valeur via les réseaux sociaux et le multi canal .

. Former et faire monter en compétences les équipes commerciales et marketing

. Identifier les nouveaux marchés pour mieux répondre aux besoins clients, prospects et métier

. Démontrer des progiciels et négocier des propositions commerciales ciblés



Mes compétences :

CRM

Saas

ERP

BI

Ventes Indirectes

Animation de formations