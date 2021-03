Fabien VILLECHAIZE

A la fin de mes études, j'ai rejoins une Grande SSII Unilog (Connue aujourd'hui comme Logica), après une expérience dans l'industrie pharmaceutique (Aventis, Servier), J'ai travaillé dans le domaine de la distribution (Coca cola, Carrefour, Loréal) ce qui m'a fait voyagé à travers l'Europe. Les diverses missions que j'ai eu à l'étranger m'ont décidé à rejoindre Coheris avec qui je pouvais développer mes connaissance de l'industrie pharmaceutique et de la distribution dans un contexte international. En tant que Chef de Projet je m'occupais des plus gros clients de Coheris : Johnson & Johnson, SC Johnson, .... J'ai voyagé à travers toute l'Europe pour implémenter l'application de SFA. Travailler avec les pays Nordiques, les pays de l'Europe du sud, l'Allemagne et même en France a été une expérience enthousiasmante.

J'ai travaillé pour XTEL d'Octobre 2011 à Mars 2014 pour le lancement du Pôle international, j'ai eu l'opportunité d'avoir un réel impact sur l'évolution du produit SM1. J'ai pu travaillé sur l'un des plus gros projets de la société avec le projet PepsiCo UK et France.

J'ai travaillé chez B&D 5 ans dans l'équipe Dynamics 365CE et eu l'opportunité de gérer des projets de rgande envergure dans le luxe, la formation notament.

J'ai rejoint isatech pour manager l'équipe CRM.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Grande distribution

Gestion de projet

Pharmacie

Retail

CRM

CPG

SFA

Luxe

Microsoft Dynamics

Formation