Cécile BALLESTERO

Recrutée en 2003 comme secrétaire médicale du travail, mon poste a évolué comme technicien de prévention après avoir réussi ma licence professionnelle.

Révélant un réel intérêt pour le domaine de la prévention, j’ai poursuivi mon cursus en Congé Individuel de Formation afin d’obtenir le magister d’hygiéniste du travail et de l’environnement.

Apportant une aide dans le cadre de la création et mise à jour du document unique, fiche d’entreprise... j’évalue tous risques professionnels au sein d’entreprise d’horizons très divers.

Notamment la gestion du risque chimique : de l’évaluation, aux études de poste ; de la formation des travailleurs à la rédaction des fiches individuelles d’exposition.



Ma formation de niveau BAC+5 me permet de piloter des affaires : mise en œuvre de plan de prévention et d’intégrer des groupes de travail régionaux : ‘huiles minérales’, projet ‘imprimerie-sérigraphie’.



Pragmatique et dynamique, je m'attache à m'imprégner de l'expérience de terrain pour gérer au mieux les problématiques qui me sont confiées.

Mes missions de conseiller prévention au sein d'un service de santé au travail interentreprises ont développé mon esprit de synthèse, des qualités d'écoute et de pédagogie.

Autonome, j'aime mettre mes compétences et expériences au service des autres et progresser par le travail de groupe.



Mes compétences :

HSE

Hygiène

Risques industriels

IPRP

Sécurité

Environnement

Risques professionnels

Chimie

Radioprotection