Cécile CANO-BUVRY

Après 10 ans d'expérience dans le domaine du notariat, je souhaite a terme mettre à disposition mon expertise juridique au sein d'un office notarial en tant que notaire salarié avec une opportunité d'association.



Motivée et rigoureuse, mes compétences acquises sont les suivantes :



DROIT IMMOBILIER

• Analyse des règles d’urbanisme,

• Expertise juridique des contrats (Avant-contrat, contrat, cession, acquisition, baux, servitudes,…),

• Garantir la légalité contractuelle des documents conclus,

• Expertise rédactionnelle des contrats, des protocoles transactionnels et de tous actes concourant à la réalisation d’opération immobilière (VEFA, acquisition foncière, garanties, baux,…),

• Mener les investigations pour déterminer les éléments de propriété auprès du cadastre et du service de la publicité foncière.

• Veille et communication de la législation en matière immobilière.



DROIT DE LA FAMILLE

• Conseil juridique à la clientèle,

• Analyse et synthèse des dossiers (donations, successions),

• Définir et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale,

• Rédaction et validation des actes,

• Veille et communication de la législation en matière fiscale.



DROIT COMMERCIAL

• Rédiger et assurer le suivi des baux commerciaux,

• Vente de fonds de commerce.



CONTENTIEUX

• Interprétation du droit, résolution des litiges,

• Contrôle de l’exécution des décisions de justice.



INFORMATIQUE OPERATIONNELLE

• GENAPI / SONATE / Télé@ctes / MICEN / Pack Office



