Cécile CHERON-GOISET

Spécialiste de la communication depuis plus de 20 ans, j'ai conseillé et accompagné diverses entreprises et institutions publiques dans leurs stratégies de communication (réflexion, création doutils, mise en place événements...).



Depuis 2016, j'ai participé à la création du Nîmes Urban Trail et m'implique dans le conseil et événementiel sportif. Chef de projet chez YESWERUN, je suis en charge de la logistique et des partenariats sur nos Urbans Trails. Persuadée que le sport est un excellent outil de promotion des territoires, je contribue activement au développement de nouvelles courses.



Mes compétences :

Créative

Gestion de projet

Conseil