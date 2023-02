Cécile JAYAT

Mon profil est celui d'un directeur de projet en organisation/conduite du changement/coordination de projets/systèmes d'information avec une expérience confirmée à l'international.



Mes missions ont été riches en diversité: clients de tout secteur d'activité et différents types de projets. Voici quelques exemples:

- Optimisation de processus de gestion pour une compagnie d'assurance,

- Réorganisation d'entreprise pour une institution de caisse de retraite,

- Intégration de systèmes d'information tels que SAP, People Soft et outil de gestion de Credit Revolving et de cartes bancaires pour des sociétés du tertiaire, et implémentation de progiciel tel que TRIUMPH (système de traitement de cartes bancaires) pour des banques anglaises et américaines.



Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai appris que chaque mission nécessite l'acquisition de compétences quelles soient fonctionnelles, managériales, organisationnelles ou techniques.



Je suis à l'écoute du marché et reste ouverte à toute proposition d'activité pouvant exigée un transfert de compétences, une formation, une flexibilité/mobilité géographique.



Mes compétences :

Conduite du changement

Direction de projet

Management transverse d'équipes multidisciplinaires

Relation client