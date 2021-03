Cecile MONTARNAL

J'exerce le conseil en ergonomie et facteurs humains depuis une vingtaine d'années.



Ma triple formation en psychologie, informatique et ergonomie, m'a amenée à mes débuts, à intervenir principalement en ergonomie logicielle. Mon activité sur ce domaine reste importante.

Mon activité s'étend aussi à l'ergonomie produit plus généralement (téléphonie, produit électrique, tout système compotant des aspects hardware et software ...) et l'ergonomie des situations de travail (en particulier dans le secteur agricole). Je suis habilitatiée IPRP et peut donc collaborer avec des services de santé au travail. Ma formation initiale et mon intérêt pour la psychologie,complétée par à une formation continu sur le sujet, m'amène à intervenir aussi dans le domaine des RPS (risques psycho-sociaux).

Enfin depuis les années 2010 j'interviens dans le monde industriel en tant que consultante en facteurs organisationnels et humains et dans l'accompagnement au changement.





Mes compétences :

Ergonomie

Ergonomie cognitive

Ergonomie logicielle

facteurs humains

Gestion des connaissances

IHM

Innovation