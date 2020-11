Cecile PRAYER

Je suis consultante indépendante en Gestion de Programme/Projets pour les processus et outils informatiques Achats et Approvisionnement (Source-to-Pay) et Déplacements & Notes de Frais auprès de Groupes Industriels (Chimie, Matériaux..).



Je fais particulièrement attention aux phases de préparation des projets du programme, en impliquant au plus tôt toutes les équipes concernées. Je veille à lanticipation des impacts et des risques ainsi quà mettre en place une solide approche de conduite du changement.



J'ai de l'intérêt pour les projets transversaux (impliquant plusieurs Fonctions et/ou des Services Partagés) et je sais naviguer au sein d'organisations internationales et complexes.

J'apprécie de déployer des outils modernes (Saas, Mobile App, IoT,..).



Venez visiter le site web OpeDeal pour en savoir plus: https://www.opedeal.com



Mes compétences :

Conduite du changement

Management

Management transversal

Gestion de projet

Informatique

Business Process Management