Cécile TOBIE

Ce qui me fait avancer: susciter l'innovation pour répondre aux nouveaux enjeux de nos clients et de notre société, l'aider à se développer, la faire aboutir, aider à l'introduire sur le marché et recommencer.



Le fil conducteur de mon expérience dans des sociétés industrielles internationales est le management d'équipes talentueuses aussi bien techniques , marketing, support clients, chef de projet, afin de proposer aux marchés des solutions innovantes, sûres et de très bonne qualité, à base de différentes technologies ( mécaniques, plastiques, électroniques, systèmes embarqués, logiciel embarqués,, IOT, Big Data, chimie)et ceci dans des domaines aussi variés que l'automobile, les communications sans fil, les télécommunication, les mines et carrières.



Compétences : leadership, management pluridisciplinaire, partenariat, IP, brevets, Innovation écosystème, management portefeuille de projets, stratégie, résolution de problème, vision, connaissances de la production, de l'industrie mécanique et électronique, gestion de projets,



Mes compétences :

Automobile

Business

Business developpement

Développement

directeur technique

Electronique

Energie

Gprs

Gsm

HSDPA

M2M

NTIC

PROGRAMME

Smart

Smart Metering

Technique

Télécommunications

Wireless